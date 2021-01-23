مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يهنئ نظيره الأمريكي على توليه منصبه

أجرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، مساء يوم السبت، أول محادثة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وهنأه على توليه منصبه. وجاء في بيان مكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي أن الطرفين "اتفقا على مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال قريبا، بما في ذلك إيران والقضايا الإقليمية ودفع عجلة اتفاق إبراهيم". يذكر أن سوليفان عمل مساعدا لنائب وزير الخارجية لشؤون السياسة الخارجية حين شغل بايدن هذا المنصب. وعمل سوليفان أيضا في منصب مستشار وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون للسياسة الخارجية، عندما ترشحت للرئاسة في عام 2016.

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