المعارضة البريطانية قالت جونسون يلحق الضرر بسمعة البلاد

اتهمت المعارضة البريطانية رئيس الوزراء بوريس جونسون، بتشويه سمعة البلاد بطرحه مشروع قانون تشريعي ينتهك اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي وقعه العام الحالي.وقال مسؤول شؤون سياسات الشركات في حزب العمال المعارض إد ميليباند: "لم يخطر على بالي قط أن يصبح احترام القانون الدولي مسألة خلاف في البرلمان.. لم أتخيل أبدا أن يأتي ويقول: سنشرع لخرق القانون الدولي بشأن اتفاقية وقعناها قبل أقل من عام".وأضاف: "جونسون وحّد أسلافه الخمسة الأحياء سواء من حزب العمال أو المحافظين في معارضة مشروع قانونه الذي يخالف القانون".وتابع: "إنه يشوه سمعة هذا البلد ويسيء لمنصبه".

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