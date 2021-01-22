مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار بمنشأة نفطية في تتارستان الروسية

قتل شخصان وأصيب 3 أخرون جراء انفجار وقع في منشأة نفطية بجمهورية تتارستان الروسية اليوم.وقال مصدر مطلع بحسب وكالة "أنتر فاكس" للأنباء إن الانفجار حصل في موقع تابع لمؤسسة "الشركات النفطية الصغيرة في تترستان" بمقاطعة سارمان الروسية خلال اختبارات خزان تابع لمنظومة خاصة بصرف المياه، ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.وتم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الحادث.

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