دفاع يانوكوفيتش ينفي تهمة الخيانة العظمى الموجهة لموكله

أعلنت شركة المحاماة "أفير ليخ" التي تمثل مصالح الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، أن مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني لم يسلم لائحة الاتهام بالخيانة العظمى لموكلها. وأشار بيان عن الشركة إلى أنه "يانوكوفيتش لم يتسلم أي لائحة اتهام.. مكتب مباحث الدولة ينشر مرة أخرى معلومات كاذبة بخصوص رسالة بعثها إلى الرئيس السابق بشبهة الخيانة العظمى". وقال فيتالي سيرديوك محامي الرئيس الأوكراني السابق: "ليس لدى لجنة التحقيقات أي سبب للتشكيك في شرعية اتفاقيات خاركوف التي وقعها يانوكوفيتش". وأضاف: "يعلم الجميع أن اتفاقيات خاركوف وقعت من قبل حكومة يوليا تيموشينكو في موسكو، وكان السعر الذي قدموه للغاز أعلى من أي دولة أوروبية أخرى، فقد أدى إلى انهيار الاقتصاد الأوكراني.. وفي محاولة لتقليل الأضرار، وقع رئيس أوكرانيا اتفاقية مشتركة مع روسيا نصت على خفض أسعار الغاز بنحو 30%، وبنتيجته وفرت أوكرانيا المليارات من الدولارات". ولفت سيرديوك إلى حقيقة أن توقيع الاتفاقيات الدولية من قبل الرئيس يسبقه دائما عمل طويل الأمد ومشاورات واتفاقيات بين أعضاء الحكومة والبرلمان ومختلف اللجان، وتصبح الاتفاقية ملزمة فقط بعد التصديق عليها من خلال اعتماد قانون ذي صلة من قبل البرلمان. وأدانت محكمة منطقة أوبولونسكي في كييف عام 2019 يانوكوفيتش في قضية خيانة عظمى وحكمت عليه غيابيا بالسجن 13 عاما. وقدم محاموه ومحامي الدولة يوري ريابوفول استئنافا ضد الحكم، وقال يانوكوفيتش إن "الحكم لا علاقة له بالقانون، وأن المحاكمة كانت مسيسة".

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