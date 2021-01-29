مقتل 5 أشخاص إثر اندلاع حريق بمستشفى في رومانيا

قتل خمسة أشخاص إثر حريق اندلع في مستشفى برومانيا اليوم الجمعة.وقالت السلطات المحلية في تصريح أوردته وكالة وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إجلاء أكثر من 100 مريض في ثان حريق قاتل بمستشفى لعلاج مرضى كورونا في بوخارست خلال الثلاثة أشهر الأخيرة مشيرة الى إن سبب اندلاع الحريق لا يزال غير معروف.يشار الى ان حريق آخر اندلع في شهر نوفمبر الماضي في وحدة العناية المركزة في بلدة "بياترا نيامت" شمال شرقي البلاد أسفر عن مقتل 12 شخصا.

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