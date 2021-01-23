إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كورونا لتشمل المراهقين

بدأت إسرائيل اليوم السبت تلقيح المراهقين ضد فيروس كورونا المستجد، في إطار حملتها للتلقيح التي غطت حتى الآن ربع السكان. وتأتي هذه المرحلة الجديدة من الحملة فيما تخضع البلاد لثالث إغلاق وطني صارم منذ أواخر ديسمبر. وبدأ مركز "كلاليت" الصحي، أكبر مركز صحي في إسرائيل، بالفعل السبت تلقيح أفراد من هذه الفئة، وفق ما ذكر موقعه الإلكتروني. وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء أنها سمحت بتلقيح طلاب الثانويات الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، مشيرة إلى أنه على الراغبين من هذه الفئة في الحصول على التلقيح تأمين موافقة من أولياء أمورهم. وبدأت إسرائيل حملتها للتلقيح بتطعيم العاملين في مجال الصحة أولا، ثم المتقدمين في السن والمرضى ومن يعانون أمراضا مزمنة. وتمكنت إسرائيل من الحصول على مخزون كبير من لقاح "فايزر" لقاء مشاركة سريعة للبيانات المتعلقة بأثر هذا التحصين المناعي على سكانها. ومنذ بدء الحملة في 20 ديسمبر، تلقى نحو 2.5 مليون شخص من أصل 9 ملايين نسمة، الجرعة الأولى من اللقاح، وأعطي 900 ألف منهم الجرعة الثانية الضرورية لتأمين مناعة ضد الفيروس، وفق ما قالت وزارة الصحة الجمعة.