تركيا تسجل 140 وفاة و5277 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 140 وفاة و5277 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 25073، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2429605. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 2307721.

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