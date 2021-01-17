مقتل 4 شرطة وفقدان خامس بهجوم مسلح في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل أربعة ضباط شرطة وفقدان خامس، بهجوم نفذته عصابة مسلحة من قطاع الطرق شمال غربي البلاد يوم الجمعة الماضي. وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية النيجيرية في بيان له: "نحو مئة مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو". وتجوب جماعات مسلحة من قطاع الطرق منطقة شمال غرب نيجيريا وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف وسرقة الماشية والقتل.

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