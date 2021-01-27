أردوغان يجري اتصالا مع إيلون موسك

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مدير شركة "SpaceX" الأمريكية للفضاء، إيلون موسك. وأفادت الرئاسة التركية في بيان بأن "المحادثات تناولت التعاون في مجالات مختلفة خاصة في التكنولوجيا الفضائية بين شركات ومؤسسات في القطاعين الخاص والعام بتركيا". وسبق أن نفذت "SpaceX"، يوم 8 يناير، عملية إطلاق للصاروخ الحامل "Falcon 9" من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية عليه قمر الاتصال الصناعي التركي "Turksat 5A". وأوضح أردوغان في حينه أن "Turksat 5A" سيكون رابع قمر صناعي تركي في الفضاء تم إطلاقه لأغراض الاتصالات، مبينا أنه سيقدم خدمات واسعة النطاق تشمل أوروبا والشرق الأوسط وشمال ووسط وجنوب إفريقيا وبحار المتوسط وإيجة والأسود. ولفت إلى أنه مع إطلاقه يرتفع عدد أقمار تركيا النشطة في الفضاء إلى 7، فيما تعهد بمواصلة تطوير البرنامج الفضائي التركي.

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