ترمب يعلن إصابة موظف في البيت الأبيض بفيروس «كورونا»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إصابة أحد العاملين بالبيت الأبيض بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لم يكن قريبا منه أو على صلة به. وأضاف ترمب في مؤتمر صحافي: "لم يكن قريبا مني... ولم أكن على صلة به".وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كايلي مكناني في المؤتمر الصحافي، إن الحالة المؤكدة "لم تؤثر" على الحدث وإن الموظف لم يقترب من الصحافيين.



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