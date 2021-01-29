فقدان شخص وإصابة آخرين جراء رياح عاتية تجتاح كوريا الجنوبية

اجتاحت موجة شديدة البرودة مصحوبة برياح عاتية كوريا الجنوبية يوم الخميس، مما أسفر عن فقدان شخص وإصابة اثنين وفقا للسلطات. وانخفضت درجات الحرارة الصغرى إلى أدنى من 10 درجات تحت الصفر في سيئول والمناطق الوسطى من البلاد، وإلى أدنى من 8 درجات تحت الصفر في المناطق الجنوبية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية. وسجلت درجات الحرارة الصغرى في سيئول 11.6 تحت الصفر، في حين تراجعت درجات الحرارة الصغرى في مدينة دونغ دو تشون شمال العاصمة إلى 13.9 تحت الصفر، وفي بلدة تشول وون إلى 14.4 درجة تحت الصفر.

وفي ممر ديه غوان ريونغ هبطت إلى 18.3 درجة تحت الصفر، وفي مدينة دايجون إلى 9.4 درجة تحت الصفر، وفي مدينة جون جو إلى 8.2 درجة تحت الصفر، فيما كانت درجات الحرارة المحسوسة أقل بكثير من درجات الحرارة الفعلية بسبب الريح القوية. وأفادت الهيئة بأنه تم إصدار تحذير من الرياح القوية في جميع أنحاء كوريا بحلول التاسعة صباحا، حيث بلغت سرعة الرياح اللحظية القصوى 84 كيلومترا في الساعة في مدينة أنسان جنوب العاصمة سيئول، و101 كيلومتر في الساعة في ممر ميشيريونغ، و90 كيلومترا في الساعة في جبل سوراك شمال إقليم كانغ وون، و101 كيلومتر في الساعة في مدينة يوسو، و93 كيلومترا في الساعة في جزيرة دوكدو بالبحر الشرقي و109 كيلومترات في الساعة في جزيرة جيجو.

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