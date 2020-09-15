تشارلز براون يؤكد أن الحرب المستقبلية ستدخلها الولايات المتحدة ضد دولة تعادلها في القوة

قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية تشارلز براون، إن الحرب المستقبلية ستدخلها الولايات المتحدة ضد دولة تعادلها في القوة، وقد تؤدى إلى خسائر فادحة جدا. وأضاف في تقرير تحت عنوان "يجب تسريع التغيير أو تحمل الهزيمة"، الذي نشرموقع Defense News مقتطفات منه: "يجب علينا أن نكون مستعدين لشن حرب، بها خسائر قتالية ومخاطر على الأمة تشبه تلك التى واجهناها في زمن الحرب العالمية الثانية". وأشار رئيس الأركان، بحسب " روسيا اليوم" إلى أن قرارات القيادة السابقة لم تسمح بتحقيق النتائج اللازمة

والضرورية، في ضوء السباق المتغير بسرعة فائقة مع الصين وروسيا، وبحسب براون، قد تواجه بلاده، دولة ذات إمكانات عسكرية مماثلة لتلك التي تملكها الولايات المتحدة، وفى هذه الحالة ستكون هذه الأعمال القتالية، مختلفة بشكل كبير عن تلك التي خاضتها القوات الأمريكية خلال العقدين الماضيين. وخلص رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الجديد، إلى أن "الحرب المستقبلية لن تبقى بعيدة عن شواطئنا".



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