السفارة الأمريكية بموسكو تدعو المواطنين الأمريكيين لتجنب أماكن المظاهرات المتوقعة

نشرت السفارة الأمريكية لدى موسكو تحذيرا، دعت فيه المواطنين الأمريكيين لتجنب أماكن المظاهرات المتوقعة في المدن الروسية يوم السبت 23 يناير. وقالت السفارة في بيانها، اليوم الجمعة إن "المصادر الإعلامية تشير إلى أنه من المخطط أن تجري يوم السبت 23 يناير في مختلف أنحاء روسيا مظاهرات تأييدا لنشاط معارض. وستكون هذه المظاهرات غير مرخصة على الأرجح". وأضاف البيان: "نظرا لحضور الشرطة الكثيف المرجح واحتمال تفريق المتظاهرين وانتقالهم إلى مناطق أخرى من المدن، يرجى من مواطني الولايات المتحدة تجنب هذه المظاهرات وكل الأنشطة المتعلقة بها". ونشرت السفارة قائمة بالأماكن التي من المتوقع أن تجري فيها مظاهرات في مختلف المدن الروسية مع التوقيت المتوقع لانطلاق المظاهرات، إضافة إلى المعلومات للاتصال بالسفارة والقنصليات في حال الحاجة للمساعدة. وكانت السلطات الروسية قد حذرت من المشاركة في الفعاليات الاجتماعية غير المرخص لها. وطالبت النيابة العامة الروسية بتقييد الوصول إلى المواقع على الإنترنت التي تبث دعوات للمشاركة في المظاهرات يوم 23 يناير.

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