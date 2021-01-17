المراكز الأمريكية تعلن وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 394495

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 394495 في المجمل، بزيادة 3557 وفاة عن الإحصاء السابق. وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 23 مليونا و653919 بعد تسجيل 213145 حالة جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم، ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.



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