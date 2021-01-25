الكنيست الإسرائيلي يرفع غرامة مخالفة الإغلاق العام إلى 3 آلاف دولار

وافق الكنيست الإسرائيلي على تشريع لزيادة الغرامات المفروضة على المخالفين لقواعد الإغلاق التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا إلى أكثر من 3 آلاف دولار.وبموجب مشروع القانون المصادق عليه ستزيد غرامات المخالفات الإدارية من 5000 شيكل (1525 دولارا) إلى 10000 شيكل (3050 دولارا).

وشدد وزير الدفاع بيني غانتس، على أن "الاقتراح سيرفع من قدرات تطبيق القانون في البلاد"، معلنا أن "اقتراح قانون زيادة الغرامات تم تمريره في الكنيست بقيادة حزب أزرق أبيض".بدوره، أعرب وزير الصحة وعضو حزب "الليكود" يولي ادلشتاين، عن أسفه لمحاولة حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" وكلاهما من الفصائل الأرثوذكسية المتطرفة، لتشكيل ائتلاف يقف ضد إقرار مشروع القانون.

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