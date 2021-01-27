وزير المخابرات الإسرائيلي يحدد الموعد النهائي لاتفاق دبلوماسي لتطبيع العلاقات مع السودان

أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل والسودان سيضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق دبلوماسي لتطبيع العلاقات بينهما، خلال مراسم في واشنطن، بغضون الشهور الـ3 المقبلة.وخلال حديث مع تلفزيون "واي نت الإسرائيلي"، أشار كوهين إلى أن "مسودة اتفاق السلام (مع السودان) تحرز تقدما، ومن المنتظر إجراء مراسم توقيعها بين إسرائيل والسودان في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الشهور الثلاثة المقبلة".

هذا ولم يصدر تعليق على هذا الأمر من مسؤولين سودانيين، أو عن السفارة الأمريكية في إسرائيل.وزار وزير المخابرات الإسرائيلي السودان، يوم الاثنين الماضي، على رأس وفد إسرائيلي، بهدف البحث لدفع اتفاق التطبيع قدما، حيث أكد كوهين للتلفزيون الإسرائيلي، أن "مسؤولين ناقشوا ثلاث خطط اقتصادية، وبحثوا أمن الحدود".

من جانبها، أوضحت الحكومة المدنية في السودان، أن "اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ، إلا بعد أن يوافق عليه مجلس تشريعي سوداني، لم يتشكل بعد".جدير بالذكر أن السودان انضم إلى الإمارات، والبحرين، والمغرب، العام الماضي، في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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