كندا ترفع حظرا على تحليق طائرات بوينج 373 ماكس في 20 يناير

قالت كندا اليوم الاثنين إنها سترفع في العشرين من يناير كانون الثاني حظرا فرضته قبل حوالي عامين على تحليق طائرة 737 ماكس لتنضم إلى دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، سمحت بعودة هذا الطراز من طائرات بوينج في أعقاب حادثي تحطم طائرتين أوديا بحياة 346 شخصا. وفي ديسمبر كانون الأول، قالت كندا إنها تتوقع رفع حظر تحليق طائرات 737 ماكس في يناير كانون الثاني بعد الموافقة على ادخال تغييرات على تصميم الطائرة التي توقفت عن الطيران في مارس 2019 عقب الحادثين.

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