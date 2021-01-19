الاتحاد الأوروبى يخطط لتطعيم 70% من سكانه ضد فيروس كورونا

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يخطط لتطعيم 70% من سكانه البالغين ضد فيروس كورونا بحلول شهر يونيو المقبل. وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم ، أن هذه الخطة تم التوصل إليها في اجتماع لجميع مفوضي الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تأتي في الوقت الذي تعمل فيه معظم الدول الأعضاء بالكتلة الأوروبية على الانطلاق ببرامج التطعيم الخاصة بهم. وتخطى عدد مصابي كورونا حول العالم حاجز 95 مليون شخص إضافة إلى ما يزيد عن مليوني حالة وفاة.



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