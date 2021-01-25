سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس " كورونا" منذ نوفمبر الماضي بتسجيلها 19290 إصابة مقارنة بيوم أمس 21127 ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها 3 ملايين و738 ألفا و690 إصابة. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا

شهدت انخفاضا بـ 456 حالة خلال آخر 24 ساعة مقابل 490 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموعها إلى 69918 حالة وفاة، وتماثل 19003 مرضى للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 3 ملايين و150 ألفا و 763 شخصا. وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" .



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