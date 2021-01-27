فرنسا تعلن حظر التجول الليلي لم يبطئ الفيروس

أعلن جابرييل أتال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أن حظر التجول الليلي الذي أقرته الحكومة منذ أيام من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا لمواجهة تفشي فيروس كورونا و السلالات المتحورة " لا يبطئ الفيروس" .. و أوضح أنه ستتم دراسة سيناريوهات بديلة في الوقت الراهن" من بينها فرض حجر صحي شامل أو جزئي.

و قال أتال - الذي كان يتحدث للصحفيين في مؤتمر عقب اجتماع مجلس الدفاع المصغر برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - : "نجري حاليا دراسة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الوضع الصحي وستكون موضع استشارة البرلمان والنقابات.. ننتظر النتائج النهائية لحظر التجول الليلي يوم السبت مع أن مؤشراتها غير مطمئنة".. و أضاف : "حجر صحي مشدد يعد أحد السيناريوهات التي تم أخذها بعين الاعتبار".

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