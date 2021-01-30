وزارة الدفاع الروسية تكشف عن وسائل مراقبة الهدنة في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن المركز الروسي التركي المشترك المعني بمراقبة الهدنة في قره باغ سيستخدم طائرات مسيرة في عملهوأوضحت الوزارة في موجز صحفي، أن المركز "سيقوم بجمع وتعميم وتدقيق المعلومات عن تنفيذ نظام وقف إطلاق النار وتصرفات تنتهك ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين". وأضافت أن "المراقبة ستتم بواسطة طائرات مسيرة وتقييم معطيات ترد من مصادر أخرى".

وجرت مراسم افتتاح المركز الروسي التركي بمشاركة كل من وزير دفاع أذربيجان، ذاكر عسكر أوغلو حسنوف، ونائب وزير الدفاع الروسي، العقيد ألكسندر فومين، ونظيره التركي، يونس أمره قره عثمان أوغلو.

وأنشئ المركز المشترك في منطقة نزاع قره باغ في بلدة قيام الدينلي، بناء على مذكرة تم توقيعها بين وزيري الدفاع الروسي والتركي في 11 نوفمبر الماضي. ويضم قوامها 60 عسكريا من كل طرف، وللمركز خطوط اتصال مباشرة مع الأجهزة العسكرية التابعة لطرفي النزاع (الأذربيجاني والأرمني)، وكذلك مع مقر قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في قره باغ.

قد يهمك أيضاّ :

بوتين يطالب النيابة العامة الروسية برد "صارم" على التطرف

إيطاليا تسجل 37809 حالات إصابة و446 وفيات بكورونا