أعلن رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، اليوم الأحد، أن بلاده ستستلم الدفعة الأولي من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" آواخر شهر فبراير المُقبل. وقال جاخاريا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن الدفعة الأولى من لقاح (فايزر) ستصل إلى جورجيا في آواخر شهر فبراير".. متوجهًا بالشكر إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم جـﻳﺑرﻳﺳوس للدعم الذي قدمه لبلاده في هذا الشأن. كما أشار إلى أنه وفقًا لخطة التلقيح الوطنية، فإن عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح ستدار من قبل العاملين بالقطاع الطبي.

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