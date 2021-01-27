مودرنا تجرى محادثات مع أمريكا لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

قالت شركة مودرنا اليوم الأربعاء، إنها تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 وسيتم تسليمها في الربع الثالث من 2021. وكان قد اكتشف مسئولو الصحة في ولاية "مين" الأمريكية أن غالبية شحنات لقاح مودرنا التي تم استلامها عبر الولاية لم تكن باردة بشكل كافٍ أثناء النقل، مما يعني أنه قد يجب التخلص من 4400 جرعة لأنها أصبحت غير قابلة للاستخدام، بحسب ما نشر موقع "npr".



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