مودرنا تجرى محادثات مع أمريكا لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا
آخر تحديث GMT17:28:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخبار عالمية

مودرنا تجرى محادثات مع أمريكا لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - مودرنا تجرى محادثات مع أمريكا لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا
واشنطن _ العرب اليوم

 قالت شركة مودرنا اليوم الأربعاء، إنها تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 وسيتم تسليمها في الربع الثالث من 2021. وكان قد اكتشف مسئولو الصحة في ولاية "مين" الأمريكية أن غالبية شحنات لقاح مودرنا التي تم استلامها عبر الولاية لم تكن باردة بشكل كافٍ أثناء النقل، مما يعني أنه قد يجب التخلص من 4400 جرعة لأنها أصبحت غير قابلة للاستخدام، بحسب ما نشر موقع "npr".


قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مودرنا تعلن أخبارًا إيجابية بشأن لقاح وباء "كورونا"

لقاح مودرنا الأمريكية لعلاج كورونا يحفز مناعة كبار السن

أخبار عالمية
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مودرنا تجرى محادثات مع أمريكا لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا مودرنا تجرى محادثات مع أمريكا لبيع 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 15:57 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

فرنسا تعلن حظر التجول الليلي لم يبطئ الفيروس
العرب اليوم - فرنسا تعلن حظر التجول الليلي لم يبطئ الفيروس

GMT 15:50 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

وزير الخارجية البريطاني يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الهندي
العرب اليوم - وزير الخارجية البريطاني يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الهندي

GMT 15:03 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

السويد تسجل 4183 إصابة جديدة بكورونا و178 وفاة
العرب اليوم - السويد تسجل 4183 إصابة جديدة بكورونا و178 وفاة

GMT 14:48 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

ارتفاع الوفيات وأسترازينيكا تدافع عن تأخر اللقاح
العرب اليوم - ارتفاع الوفيات وأسترازينيكا تدافع عن تأخر اللقاح

GMT 14:28 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

السماح لبوينج 737 ماكس بالتحليق مجددًا في أوروبا
العرب اليوم - السماح لبوينج 737 ماكس بالتحليق مجددًا في أوروبا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:22 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

طرق تنسيق القميص الجينز مع الإطلالات الشبابية
العرب اليوم - طرق تنسيق القميص الجينز مع الإطلالات الشبابية

GMT 03:26 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"
العرب اليوم - ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"

GMT 03:30 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني
العرب اليوم - تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني

GMT 03:33 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو
العرب اليوم - بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو

GMT 03:44 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين
العرب اليوم - جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين

GMT 02:34 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

عارضة الأزياء إيمان"إمبراطورية" في عالم الموضة وترفض أن تكون أيقونة
العرب اليوم - عارضة الأزياء إيمان"إمبراطورية" في عالم الموضة وترفض أن تكون أيقونة

GMT 05:04 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر
العرب اليوم - "جزيرة النورس" وجهة الباحثين عن الاستجمام في البحر الأحمر

GMT 03:46 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

خمسة نصائح من "فنغ شوي"لمنزل مفعم بالطاقة الإيجابية
العرب اليوم - خمسة نصائح من "فنغ شوي"لمنزل مفعم بالطاقة الإيجابية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 14:37 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا
العرب اليوم - شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا

GMT 04:15 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

تقارير تكشف سر جمع "فورد" بيانات الحوادث التي تتعرض لها سياراتها
العرب اليوم - تقارير تكشف سر جمع "فورد" بيانات الحوادث التي تتعرض لها سياراتها

GMT 02:55 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%

GMT 02:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز
العرب اليوم - "متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز

GMT 09:52 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

الصين تكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم
العرب اليوم - الصين تكشف عن واحدة من أكثر السيارات تطورا في العالم

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب
العرب اليوم - رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب

GMT 02:23 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يصوت الاثنين على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يصوت الاثنين على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة

GMT 06:11 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

متحف "الإمارات الوطني للسيارات"مغامرة فريدة في أبوظبي
العرب اليوم - متحف "الإمارات الوطني للسيارات"مغامرة فريدة في أبوظبي

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 01:41 2021 الأحد ,10 كانون الثاني / يناير

Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان
العرب اليوم - Nio الصينية تفاجئ سوق السيارات الكهربائية بأول طراز سيدان

GMT 01:51 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني
العرب اليوم - تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني

GMT 05:29 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

أكبر مغسلة سيارات في العالم تستقبل 4 آلاف مركبة يوميًا
العرب اليوم - أكبر مغسلة سيارات في العالم تستقبل 4 آلاف مركبة يوميًا

GMT 21:28 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
العرب اليوم - تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات

GMT 08:30 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

المؤرخون يشيرون إلى النساء اللائي عشن في الجاهلية وشغلن العرب بوصفهن الأجمل
العرب اليوم - المؤرخون يشيرون إلى النساء اللائي عشن في الجاهلية وشغلن العرب بوصفهن الأجمل

GMT 13:04 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

ديكورات مطابخ عصرية باستخدام الخشب مع اللون الأسود
العرب اليوم - ديكورات مطابخ عصرية باستخدام الخشب مع اللون الأسود

GMT 16:31 2016 الجمعة ,12 آب / أغسطس

نادي الوحدة السعودي يستوفي شروط تسجيل اللاعبين للموسم الجديد
العرب اليوم - نادي الوحدة السعودي يستوفي شروط تسجيل اللاعبين للموسم الجديد

GMT 21:18 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة
العرب اليوم - الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab