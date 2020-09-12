تحطّم طائرة على موقف للسيارات بالقُرب مِن مطار في لوس أنجلوس

تحطَّمت طائرة تابعة إلى شركة Navion ذات محرك واحد، بعد سقوطها على موقف للسيارات بالقرب من مطار في لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل شخصين.وقالت إدارة الإطفاء في المدينة، إن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء السبت بتوقيت موسكو)، وحسب المعلومات الأولية فإن الطائرة أقلعت من مطار "فان نويس"، متوجهة إلى مقاطعة سانتا باربرا.وبعد سقوط الطائرة، تحطمت واشتعلت النيران فيها، وتوفي شخصان على الفور نتيجة الحادث.ويشارك ممثلو إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل (NTSB)، بالتحقيق في الحادث

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