موسكو ترحب بقرار استئناف تصدير النفط الليبي

رحبت الخارجية الروسية، اليوم السبت، بقرار السلطات الليبية استئناف تصدير النفط في المستقبل القريب، واعتبرته خطوة أولى نحو تعزيز الثقة بين الأطراف المتصارعة في البلاد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، ردا على سؤال صحفي: "حسب المعلومات الواردة، فقد اتخذت قيادة الجيش الوطني الليبي بعد التشاور مع مجلس النواب، والحكومة التابعة له برئاسة عبد الله الثني ومشايخ بعض القبائل، إضافة إلى ممثلي إدارة غرب ليبيا، اتخذت قرارا باستئناف تصدير النفط لمدة شهر. ومن المفترض أن يتم توزيع العائدات بشكل عادل على جميع مناطق البلاد".

وتابعت: "ولتسوية القضايا الخلافية، فقد وقعت حكومة الوفاق الوطني ممثلة بنائب رئيسها، أحمد معيتيق، وقيادة الجيش الوطني الليبي اتفاقية بشأن تشكيل لجنة خاصة".وأضافت زاخاروفا: "نرحب بهذا القرار ونعتبره الخطوة الأولى نحو بناء الثقة بين الأطراف الليبية المتحاربة وإقامة تعاون بناء لصالح الليبيين جميعهم، بغية تجاوز تداعيات الصراع الأهلي واستعادة وحدة البلاد".وكان قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر قد أعلن أمس الجمعة عن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

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