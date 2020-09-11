لافروف يعلن الولايات المتحدة تتقاعس عن بحث الاتهامات الباطلة الموجهة لنا بالتدخل في شؤونها

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تتقاعس عن التعامل مع مطالب موسكو المتكررة للتعامل مع الاتهامات الباطلة التي وجهت إلى روسيا بالتدخل في الشؤون الأمريكية.

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