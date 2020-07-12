مقتل شرطيين بإطلاق نار في ولاية تكساس الأميركية

لقي شرطيان مصرعهما خلال عملية إطلاق نار في مدينة مكالين الأمريكية في تكساس، أثناء مطاردة مشتبه فيه، وفقا لما ذكرته قناة "ABC" التلفزيونية.وقال اللفتنانت كريستوفر أوليفاريز، المتحدث باسم إدارة تكساس للسلامة العامة: إن ضابطي الشرطة قتلا بالرصاص في الجانب الجنوبي من المدينة ونُقِلا إلى مستشفى في المنطقة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن المشتبه فيه يدعى، أودون إغناسيو كاماريلو، ويبلغ من العمر 23 سنة، موضحة أنه فتح النار عندما حاول الضابطان إلقاء القبض عليه.وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه انتحر بعد قتل الشرطيين، وأن له سجلا إجراميا لدى الجهات الأمنية، وكان قد جرى اعتقاله في الماضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دفن جثمان "فلويد" في مقبرة حدائق هيوستن التذكارية في تكساس

معايير صارمة ترافق استئناف منافسات الجولف في تكساس الشهر المقبل