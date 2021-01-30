أعلن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، أن طهران أبرمت عقدا مع موسكو بشأن الاقتناء والإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الرسمية اليوم السبت عن جلالي تأكيده أن العقد بين الدولتين تم التوقيع عليه أمس، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، مشيرا إلى أن إيران من المقرر أن تتسلم أول شحنة من "سبوتنيك V" في موعد أقصاه السابع من فبراير القادم.

ولفت السفير إلى أن لدى إيران قدرات عالية في مجال صناعة اللقاحات، ولذلك تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إنتاج "سبوتنيك V" بشكل مشترك في الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن وفدا من وزارة الصحة الإيرانية سيصل موسكو في غضون عشرة أيام لإجراء مفاوضات بهذا الشأن وسجلت السلطات الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم.

وتم اعتماد "سبوتنيك V" في كل من الجزائر وفلسطين والإمارات والأرجنتين وبوليفيا وبيلاروس وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا وغينيا، بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: إرنا

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