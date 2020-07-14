روسيا تسجل 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) ليصل إجمالي الإصابات إلى 739 ألفا و947 إصابة.وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 11614 حالة وفاة بعد تسجيل 175 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 512 ألفا و825 حالة بعد تسجيل 8804 حالة شفاء.

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