المكسيك تحتل المرتبة الثالثة عالميا فى أعداد الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك تفوق على إجمالي الوفيات المسجلة بالهند، لتصبح المكسيك الدولة الثالثة على مستوى العالم من حيث حالات الوفاة بفيروس كورونا بـ155 ألفا و145 حالة. وكشفت البيانات الصادرة عن الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - أن أعداد الوفيات بالهند بلغت 154 ألفا و10 حالات منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن التعداد السكاني للهند يبلغ 1.35 مليار نسمة، ما يمثل 10 أضعاف التعداد السكاني للمكسيك، وأوضحت الجامعة، أن المكسيك تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الدول التي لديها أكبر أعداد لحالات وفاة متأثرة بالفيروس الوبائي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

من جانبها .. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 18 ألفا و670 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب 1506 حالات وفاة متأثرة بالفيروس.

يذكر أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيس أوبرادور أعلن يوم /الأحد/ الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية منذ أيام قليلة ماضية استقرار حالته الصحية.

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