وفاة 8 جنود أفغان إثر انفجار سيارة مفخخة

لقي ثمانية جنود أفغان مصرعهم إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة شيرزاد بولاية نانغارهار شرقي البلاد اليوم السبت، وفقا لما ذكره مسؤول محلي وأكد مكتب حاكم الإقليم أن ثمانية من عناصر الأمن قتلوا في الانفجار الذي استهدف وحدة لقوات النظام المدني التي تعمل تحت إشراف الجيش الوطني الأفغاني وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم.

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