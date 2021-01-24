استنكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم السبت، ما قال إنه "هجوم إرهابي" على خط أنابيب غاز شرقي البلاد. وقال مادورو خلال كلمة أذاعها على "يوتيوب" إن الهجوم تسبب في حريق هائل سيطر عليه لاحقا عمال شركة النفط الوطنية "PDVSA"، مضيفا أن هذا العمل كان يهدف إلى التأثير على إمدادات الغاز في البلاد. ووصف مادورو مرتكبي الهجوم بـ"الإرهابيين والجبناء"، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن مقتل أو إصابة أحد. واتهم مادورو مرارا كولومبيا والولايات المتحدة بشن هجمات على أنظمة الاتصالات ومنشآت الطاقة وتكرير النفط في بلاده. وعلى الرغم من أن البلاد لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إلا أن منشآت التكرير الفنزويلية تعمل بأقل من ثلث طاقتها منذ شهور بسبب مشاكل في وحداتها

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