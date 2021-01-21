البرلمان اليوناني يقر قانون توسيع المياه الإقليمية بالبحر الأيوني

تبنّى البرلمان اليوناني مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من 6 أميال إلى 12 ميلا في البحر الأيوني. وقبل التصويت قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة بالبرلمان، إن لبلاده الحق في توسيع مياهها الإقليمية. وأشار ميتسوتاكيس إلى أن بلاده اتخذت الخطوات بشأن هذه المسألة بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

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