إيطاليا تستقبل مهاجرين عالقين في المتوسط منذ 40 يوما

أعلنت منظمات حقوقية أن السلطات الإيطالية وافقت على استقبال مجموعة من المهاجرين عالقين على متن ناقلة نفط في البحر المتوسط منذ أكثر من شهر وأضافت المنظمة أن المهاجرين وعددهم 25 سيصلون إلى ميناء مدينة بوزالو في صقلية جنوب إيطاليا لاعتبارت طبية مما يضع نهاية لهذا "الكابوس".

المصدر - روسيا اليوم

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