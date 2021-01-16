قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ليس لديها مخزون احتياطي من لقاحات "كوفيد-19". وأضاف آزار في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز": "نحن واثقون من أنه سيكون هناك ما يكفي لتوفير جرعة ثانية من اللقاح للناس". وصرح الوزير بأنه واثق من أن الإنتاج المستمر سيكون قادرا على تلبية احتياجات الجرعات الثانية من اللقاح.

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