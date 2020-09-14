مايكروسوفت تعلن فشل مفاوضات الاستحواذ على تيك توك بأمريكا

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اليوم الإثنين، رفض عملاق الفيديو الصيني تيك توك أخبرتها برفضها لبيع التطبيق في الولايات المتحدة إليها. وتهدد إدارة ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة منتصف سبتمبر، حيث طالبت من بيت دانس بيع التطبيق تيك توك، وسعرضها لشراء الشركة في الولايات المتحدة، قبل أسبوع من وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة. وقالت مايكروسوفت في بيان لها إن تط دعوات بتهديده للأمن القومي الأمريكي. وردت شركة تيك توك على هذه الاتهامات بالنفي، حيث رفعت دعوى قضائية ضد قرار ترامب بحظرها في الولايات المتحدة. فيما ترددت أنباء في وسائل الإعلام الأمريكية عن اختيار تيك توك لشركة أوراكل لتكون لها شريك في السوق الأمريكي.



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