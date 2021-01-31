الرئيس الإيطالي يمهل الأحزاب أربعة أيام لإتمام مفاوضات تشكيل الحكومة

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمهل الأحزاب أربعة أيام لإنهاء مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حكومة جوزيبي كونتي. وقال ماتاريلا إنه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس "المجموعات نفسها التي كانت دعمت الحكومة السابقة".ويواصل رئيس الوزراء تصريف الأعمال في خضم جائحة كورونا التي أدّت إلى وفاة أكثر من 87 ألف شخص في البلاد وتسببت بركود اقتصادي عميق.

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