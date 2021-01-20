ترامب يوقع مرسوما بتشييد نصب إثنان منها لمحمد علي كلاي وستيف جوبز

أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وقع مرسوما يقضي بتشييد حديقة وطنية للعظماء الأمريكيين، تضم نصبا تذكاريا لستيف جوبز، وكوبي براينت. وأوضحت الصحيفة أن المرسوم يحتوي على قائمة بأكثر من 200 بطل، اعتبر ترامب أنهم "قدموا مساهمة كبيرة في الحياة العامة لأمريكا أو كان لهم تأثير كبير على تاريخها". وتضم القائمة أيضا الموسيقي إلفيس بريسلي والممثلة إنغريد بيرغمان والملاكم محمد علي، ومارتن لوثر كينغ، والرؤساء السابقين توماس جيفرسون وجورج واشنطن وجون آدامز.

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