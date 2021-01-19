البرازيل تسجل نحو 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 23671 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بهذا العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى ثمانية ملايين و511770 حالة منذ ظهور الوباء.وزاد عدد الوفيات 452 ليصل الإجمالي إلى 210299 ألفا بالبرازيل التي بها أعلى عدد للوفيات بس بب الجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة.



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