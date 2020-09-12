تقارير تحذر من كارثة وشيكة بسبب سد النهضة الأثيوبى

كشفت تقارير معلوماتية رفيعة المستوى أن لجان فنية من مكاتب خبرة عالمية قد حذرت من تفاقم كوارث سد النهضة خاصة فى مواسم الفيضانات .وأشارت التقارير الفنية أن العيوب الموجودة فى جسم السد ستتفاقم وربما تؤدى الى اغراق مصر والسودان وتكبيد الدولتين خسائر فادحة فى السنوات المقبلة خاصة فى ظل حالة التخبط التى تعيشها اثيوبيا ورئيس حكومتها آبى احمد الذى يبحث عن مخرج للأزمة بعد تأكد وجهات النظر العلمية التى حذرت من انهيار السد .يذكر أن السودان الشقيق قد تعرض لخسائر فادحة خلال الأيام الماضية بسبب الفيضانات .

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