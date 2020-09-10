154 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونا في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.وأكدت الوزارة يوم الخميس شفاء 908 مصابين ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 81597.وبلغ العدد الكلي للإصابات بكورونا في مصر 100557 حالة، بينها 81597 حالة شفاء و5590 حالة وفاة.ويوم الأربعاء أعلنت الصحة المصرية عن 175 حالة إصابة جديدة و17 وفاة بسبب الفيروس.

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