زواج شاب مثلي مغربي بإسباني في مدينة سبتة

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن مدينة سبتة شهدت عقد زواج مثلي بين شاب من أصول مغربية وصديقه الإسباني الذي كان يعيش معه لسنوات عديدة.وأشار الموقع إلى أن زواج المغربي المسمى نصير من صديقه الإسباني، شكل صدمة معارفه بمدينة مرتيل، خاصة في حي كطلان الشعبي الذي ينحدر منه.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق زواج الشاب البالغ من العمر حوالي 26 سنة من صديقه.وتعد المثلية جريمة في المغرب وفقا للبند 489 من القانون الجنائي، وتصل عقوبتها للسجن ثلاث سنوات

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