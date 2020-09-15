العضايلة يستعين بابن سينا للتعريف بكيفية هزيمة فيروس كورونا

شارك وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، عبر حاسبه على موقع "تويتر" مقطعا مصورا من فيلم روسي قديم، يبين نصائح ابن سينا لتفادي العدوى.

وعلق العضايلة: "في تراثنا العربي والإسلامي أمثلة كثيرة على مواجهة الأوبئة بالوقاية والمسؤولية".

وأضاف: "مهما تقدم الزمن، تبقى أساسيات الوقاية ثابتة.. التباعد، الحماية، التعقيم".

وتابع: "علينا جميعا الالتزام حماية لمجتمعنا من خطورة كورونا".

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