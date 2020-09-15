الأمن ينفي العثور على قنبلتين في موقف السلام بالقاهرة

نفى مصدر أمني في الحماية المدنية القاهرة، الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن كشف وجود قنبلتين بموقف "السلام" بالعاصمة ، موضحا أن ما تم العثور عليه مجرد "عبوتين هيكليتين".

وقال، إن "قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع البلاغ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التي فرضت طوقا أمنيا".وأضاف: "تبين من خلال فحص خبراء المفرقعات أن البلاغ كاذب، وإنهما مجرد عبوتين هيكليتين وليس بهما أي مواد متفجرة".

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