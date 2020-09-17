باكستان تجدد التزامها بالوقوف مع القضية الفلسطينية

جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية.وقال في تغريدة اليوم إن باكستان ملتزمة بحل الدولتين في الشرق الأوسط، وتدعو إلى حل القضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.وأضاف أنه لا يمكن المساومة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو حق غير قابل للتصريف.

كما قال إن باكستان تجدد مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967م على أن تكون القدس عاصمتها.

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