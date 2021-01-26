الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي بسفراء دول المجلس لدى الأردن

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف في العاصمة الأردنية عمّان اليوم, بسفراء دول المجلس لدى المملكة الأردنيةالهاشمية.واستعرض معاليه مسيرة التعاون الخليجي المشترك، والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لتحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء, مؤكداً أهمية البيان الختامي لقمة العلا في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية في الأردن.

كما أكد حرص مجلس التعاون على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك، التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تكن تقديراً كبيراً للأردن، وهناك تطلع دائم إلى تعزيز هذه العلاقات.

جاء الاجتماع في إطار زيارة الأمين العام لمجلس التعاون للملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة لدول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكد أهمية دعم أطر التعاون بين مجلس التعاون والأردن في مختلف المجالات

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