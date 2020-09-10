حريق كبير في موقع انفجار في مدينة الزرقاء الأردنية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر انفجارات قالوا إنها وقعت في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، إنه سمع صوت انفجار قوي ناحية منطقة "خو".وأفاد مصدر بأن الانفجار وقع خارج المواقع السكنية في المدينة، فيما تشير ترجيحات أنه قد وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة.

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