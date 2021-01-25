وزير داخلية مصري أسبق يدلي بتصريح حول حادثة ضبط صواريخ مضادة للطائرات كانت متجهة من ليبيا إلى سيناء

كشف وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم يوسف، عن أن وزارة الداخلية ضبطت في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي، صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء. وأوضح وزير الداخلية الأسبق فى مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أن "جماعة الإخوان كانت تسعى لتفريغ وزارة الداخلية من كل شيء"، متابعا: "مرسي طلب نقل تبعية الأمن الوطني إلى مجلس الوزراء في مشروع هيكلة الداخلية، وكان يريد إدخال مدنيين إلى المجلس الأعلى للشرطة رغم أن هذا المجلس يناقش أسرار كثيرة". وتابع: "محمد مرسي طلب أثناء فترة حكم الإخوان، إيقاف ضابط بقسم مدينة نصر عن العمل، رغم اعتداء الإخوان عليه، فرفض وقدم استقالته للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتذاك اعتراضا على طلب مرسي، وهو ما قوبلت استقالته بالرفض من قبل الجنزوري".

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