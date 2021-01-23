أطراف الحوار السياسي الليبي تتفق على تشكيل فرق عمل تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية

اتفق وفدا برلمان طبرق، والمجلس الأعلى للدولة الليبيين اليوم بمدينة بوزنيقة المغربية، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية في البلاد.وأكد الطرفان في بيان أصدراه في ختام اجتماعاتهم التي امتدت يومين، أن هذه المناصب تتمثل في محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.وشدد البيان على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية، وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة.

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