وزير الخارجية الجزائري يلتقي بنظيره السوداني

التقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم، بنظيره السوداني عمر قمر الدين، على هامش زيارتهما إلى الكونغو الديمقراطية. وجرى خلال اللقاء بحث العالاقات الثنائية بين البلدين، إضافةً إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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